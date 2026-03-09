Рабочая неделя в Омской области начнется с резкого похолодания

По данным Обь-Иртышского УГМС новая рабочая неделя начнется для омичей с резкого похолодания. В целом средняя температура воздуха с 10 по 11 марта составит в Омске — 20 градусов. На дорогах всю неделю снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, погода начнет портится уже сегодня, 9 марта. Так, если ночью столбик термометра опускался лишь до — 4…- 6 градусов, то уже днем синоптики прогнозируют похолодание до — 10…-12 градусов. Причем понижение температуры будет сопровождаться сильным ветром до 7−12 м/с с порывами до 17 м/с юго-западного и западного направления. Атмосферное давление будет расти.
В ночь на 10 марта в Омске похолодает до −23…- 25 градусов. Ночью и днем будет идти небольшой снег. Ветер западный и северо-западный 7−12 м/с. Днем осадки, скорость и направление ветра сохранятся, температура воздуха составит — 18…20 градусов. Атмосферное давление снова растет.
Ночью 11 марта в Омске — 27…-29 градусов, без существенных осадков. Сильный ветер не стихает: 7−12 м/с, направление юго-западное. Днем, по прогнозу синоптиков, термометр покажет — 13…- 15 градусов. Порывы ветра порой могут усиливаться до 20 м/с. Атмосферное давление будет падать.