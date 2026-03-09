Рабочая неделя в Омской области начнется с резкого похолодания

Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, погода начнет портится уже сегодня, 9 марта. Так, если ночью столбик термометра опускался лишь до — 4…- 6 градусов, то уже днем синоптики прогнозируют похолодание до — 10…-12 градусов. Причем понижение температуры будет сопровождаться сильным ветром до 7−12 м/с с порывами до 17 м/с юго-западного и западного направления. Атмосферное давление будет расти.