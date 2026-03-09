Axios: Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Израиль

Напомним, военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.