Axios: Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Израиль

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют поехать в Израиль, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, поездка запланирована на вторник, Уиткофф и Кушнер встретятся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — говорится в сообщении.
В начале марта госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил визит в Израиль.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил отправку солдат на территорию Ирана, при этом, по его словам, это может произойти «по веской причине».