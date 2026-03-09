Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют поехать в Израиль, сообщает Axios.

Источник: Аргументы и факты

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, поездка запланирована на вторник, Уиткофф и Кушнер встретятся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Напомним, военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В начале марта госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил визит в Израиль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил отправку солдат на территорию Ирана, при этом, по его словам, это может произойти «по веской причине».

