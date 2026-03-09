В России самым распространенным видом ДТП остается столкновение автомобилей

Так, в январе 2026 года в РФ зафиксировано 3 727 столкновений транспортных средств. Если сравнивать данный показатель с прошлым годом, то это на 4,3% меньше. В январе 2024 года произошло 4 291 столкновение, данный вид ДТП также был самым распространенным. В целом данная тенденция наблюдается на протяжении последних нет. В январе 2023 года их было зарегистрировано 4 234, в январе 2022 году — 4 655, в январе 2021 года — 4 640, в январе 2020 года — 5 450, в январе 2019 года — 5 754, в январе 2018 года — 5 213, в январе 2017 года — 5 599, в январе 2016 года — 5 567, в январе 2015 года — 5 730.