В России самым распространенным видом ДТП остается столкновение автомобилей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. столкновений транспортных средств произошло в России с начала года, несмотря на сокращение их количества, данный вид ДТП остается наиболее распространенным в последние годы. Об это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, в январе 2026 года в РФ зафиксировано 3 727 столкновений транспортных средств. Если сравнивать данный показатель с прошлым годом, то это на 4,3% меньше. В январе 2024 года произошло 4 291 столкновение, данный вид ДТП также был самым распространенным. В целом данная тенденция наблюдается на протяжении последних нет. В январе 2023 года их было зарегистрировано 4 234, в январе 2022 году — 4 655, в январе 2021 года — 4 640, в январе 2020 года — 5 450, в январе 2019 года — 5 754, в январе 2018 года — 5 213, в январе 2017 года — 5 599, в январе 2016 года — 5 567, в январе 2015 года — 5 730.
Согласно материалам ГАИ, вторым по распространенности видом ДТП с начала 2026 года стал наезд на пешеходов — 1 930, что почти на четверть меньше, чем было в январе 2024 года.
Всего в РФ в январе 2026 года зарегистрировано 7 277 ДТП, что почти на 15% меньше, чем в 2025 году. В результате погибло 800 человек, пострадал 9 881. Это на 20% и почти 11% соответственно меньше, чем в январе 2025 года.