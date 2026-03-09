Диетолог Поляков рассказал, какая вода полезнее для здоровья

По словам специалиста, идеальный выбор — вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Получить ее можно с помощью ионизаторов или водородных генераторов. Такая вода не только лучше утоляет жажду, но и работает как антиоксидант: снижает воспаление и легче усваивается клетками.