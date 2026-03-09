Диетолог Поляков рассказал, какая вода полезнее для здоровья

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какую воду действительно полезно пить, а от какой лучше отказаться, и объяснил, почему высокая цена не гарантирует качества.
По словам специалиста, идеальный выбор — вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). Получить ее можно с помощью ионизаторов или водородных генераторов. Такая вода не только лучше утоляет жажду, но и работает как антиоксидант: снижает воспаление и легче усваивается клетками.
Вредной Поляков называет обычную дистиллированную воду без дополнительной минерализации. Многие бутилированные воды как раз относятся к этой категории и не приносят организму пользы.
В домашних условиях эксперт советует использовать системы с пятиступенчатым обратным осмосом. Это позволяет очистить жидкость от токсичных металлов и микропластика. После фильтрации воду стоит обогатить минералами, а при наличии генератора — довести до состояния водородной.
Диетолог также напомнил о культуре питья: употреблять воду нужно медленно, небольшими глотками, порциями по 150−200 мл. «Не стоит пытаться выпить полтора литра за один раз, лучше распределить равномерно в течение дня», — пояснил он.
Отдельно Поляков остановился на ценовой политике. По его словам, стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
«Дешёвая вода по составу практически не отличается от дорогой. Разница — в упаковке, бренде и маркетинге. Исключение — лечебная минералка, но в большинстве случаев высокая цена — лишь способ заработать на нужде покупателя», — резюмировал врач.
