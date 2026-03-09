Леопард забрался в жилой дом и его пришлось отпугивать стрельбой

В селе Гусевка Хасанского округа Приморья дальневосточный леопард забрался на чердак жилого дома, местным жителям пришлось вызывать специалистов. Хищника отпугнули громкими выстрелами в воздух, после чего он выскочил из строения и пробежал совсем рядом от находившихся рядом мужчин.