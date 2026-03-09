Ричмонд
Леопард забрался в жилой дом и его пришлось отпугивать стрельбой

По данным природоохранных структур, при подобных случаях применяют светошумовые и другие неубойные средства.

Источник: Amur Mash

В селе Гусевка Хасанского округа Приморья дальневосточный леопард забрался на чердак жилого дома, местным жителям пришлось вызывать специалистов. Хищника отпугнули громкими выстрелами в воздух, после чего он выскочил из строения и пробежал совсем рядом от находившихся рядом мужчин.

Информацию об инциденте распространили региональные новые медиа. Владельцы дома, по их данным, вовремя заметили появление хищника в здании и обратились за помощью, чтобы избежать прямого контакта со зверем.

Люди заняли позицию возле здания и использовали серию выстрелов в воздух, не направляя оружие на зверя. Леопард после этого покинул чердак, стремительно пронёсся мимо людей и скрылся, не причинив никому вреда.

Дальневосточный леопард включен в Красную книгу и относится к числу наиболее редких крупных кошачьих на планете. Его ареал в России находится в Хасанском округе и на территории национального парка «Земля леопарда».