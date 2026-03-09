Пугачева может лишиться права на товарный знак в России

Напомним, в ноябре сообщалось, что Алла Пугачёва оставила в России автомобиль Rolls-Royce Phantom, который она не переоформляла на другое лицо. Певица стала владельцем машины в 2006 году и является её единственным собственником. В апреле юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru назвал условия, при которых дача Аллы Пугачевой на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки может быть снесена.