Пугачева может лишиться права на товарный знак в России

Певица Алла Пугачева может в августе лишиться товарного знака «Баронесса фон Орбах» в случае, если не продлит в России срок действия исключительного права, следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Этот товарный знак был зарегистрирован в РФ в 1997 году. СМИ сообщали, что бывший муж Пугачевой, Миколас Орбакас (отец Кристины Орбакайте), имеет аристократические корни. Кроме того, утверждалось, что он являться литовским бароном фон Орбахом.
В соответствии с документами, Пугачева неоднократно продлевала срок действия исключительного права на указанный товарный знак. Последняя запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. При этом регистрацию продлили до августа 2026 года.
Используя знак «Баронесса фон Орбах», певица может продавать парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, одежду, книги, аудио- и видеокомпакт-диски.
