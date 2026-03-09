Ричмонд
Пугачева может лишиться права на товарный знак в России

Пугачева потеряет товарный знак «Баронесса фон Орбах», если до августа на продлит в РФ срок действия исключительного права на него.

Источник: Аргументы и факты

Певица Алла Пугачева может в августе лишиться товарного знака «Баронесса фон Орбах» в случае, если не продлит в России срок действия исключительного права, следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Этот товарный знак был зарегистрирован в РФ в 1997 году. СМИ сообщали, что бывший муж Пугачевой, Миколас Орбакас (отец Кристины Орбакайте), имеет аристократические корни. Кроме того, утверждалось, что он являться литовским бароном фон Орбахом.

В соответствии с документами, Пугачева неоднократно продлевала срок действия исключительного права на указанный товарный знак. Последняя запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. При этом регистрацию продлили до августа 2026 года.

Используя знак «Баронесса фон Орбах», певица может продавать парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, одежду, книги, аудио- и видеокомпакт-диски.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Алла Пугачёва оставила в России автомобиль Rolls-Royce Phantom, который она не переоформляла на другое лицо. Певица стала владельцем машины в 2006 году и является её единственным собственником. В апреле юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru назвал условия, при которых дача Аллы Пугачевой на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки может быть снесена.