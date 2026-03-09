Депутат ГД: Длинные выходные ждут россиян в мае и июне

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что во втором квартале 2026 года россиян ожидают три сокращенные рабочие недели.
По словам депутата, выходные дни выпадают на 1−3 мая, 9−11 мая и 12−14 июня. Рабочие дни, предшествующие праздникам, сократят на час: 30 апреля, 8 мая и 11 июня. Это предусмотрено статьей 95 Трудового кодекса РФ.
Понедельник, 9 марта в России также будет нерабочим днем в связи с тем, что Международный женский день 8 марта в 2026 году выпал на воскресенье, передает ТАСС.
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что планирование отдыха в 2026 году потребует учета особенностей праздников и переносов выходных дней. Она дала рекомендации относительно правильного планирования отпуска в марте.
Сотруднику положен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, напомнила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.