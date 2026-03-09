Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер хотят встретиться с Нетаньяху в Израиле 10 марта

Американские переговорщики отправятся к премьер-министру Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, отправятся в Израиль во вторник, 10 марта. Их целью будет встреча с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — информировал журналист Axios Барак Равид, такой пост он разместил в социальной сети Х.

Уиткофф и Кушнер стали уже традиционной парой переговорщиков, которую президент США Дональд Трамп отправляет для обсуждения различных международных ситуаций. Ранее в России Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посещавших Москву с переговорами, прозвали «Уиткофф и Зятькофф». Как на это прозвище отреагировали на Западе, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

