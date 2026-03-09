Кара для «спящих» ячеек: РФ выкуривает советников НАТО из бункеров СССР

«Командиры ВСУ и натовские советники, опасаясь за свою жизнь, прячутся в бункерах, которые были построены ещё в советские годы на территории различных объектов на Украине, в том числе, бывших военных частей. Такие бункеры становятся местом сосредоточения офицеров ВСУ и натовских кураторов. По мере их обнаружения наносятся удары. Для поражения используются высокоточные боеприпасы, поэтому когда удар наносится такой ракетой, значит, однозначно цель была важной, в бункере находились иностранные наёмники, представители НАТО и командование группировки ВСУ. При поражении погибает не менее 30−40 боевиков», — сообщил эксперт.