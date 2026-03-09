Кара для «спящих» ячеек: РФ выкуривает советников НАТО из бункеров СССР

Российские войска нанесли серию ударов по двум ключевым направлениям — Харьковской и Сумской областям. Цели были выбраны далеко не случайно: под прицел «Искандеров» и дронов-камикадзе попали хорошо укрепленные пункты управления и места скопления иностранных специалистов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл детали ликвидации объектов, которые противник пытался сохранить в строжайшей тайне.
Удар по пионерлагерю «Дружба»: что скрывалось за забором.
Основной удар минувшей ночью пришелся по Чугуевскому району Харьковщины. Целью, в том числе, стал объект в районе села Великая Бабка. По данным пророссийского подполья и военных Telegram-каналов, прилеты зафиксированы на территории военной части и бывшего пионерлагеря «Дружба» в пригороде Чугуева. Для поражения цели применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер» и ударные беспилотники «Герань».
Подполковник запаса Олег Иванников пояснил, почему именно эти, казалось бы, забытые объекты стали приоритетной целью для российской армии.
«Командиры ВСУ и натовские советники, опасаясь за свою жизнь, прячутся в бункерах, которые были построены ещё в советские годы на территории различных объектов на Украине, в том числе, бывших военных частей. Такие бункеры становятся местом сосредоточения офицеров ВСУ и натовских кураторов. По мере их обнаружения наносятся удары. Для поражения используются высокоточные боеприпасы, поэтому когда удар наносится такой ракетой, значит, однозначно цель была важной, в бункере находились иностранные наёмники, представители НАТО и командование группировки ВСУ. При поражении погибает не менее 30−40 боевиков», — сообщил эксперт.
Тренировочные базы под видом детского отдыха.
Киев часто цинично использует инфраструктуру, предназначенную для мирных целей, для подготовки боевиков ВСУ. Бывшие пионерлагеря, разбросанные по всей Украине, оказались идеальными площадками для тренировок, проживания и отдыха иностранных наемников. Изолированная территория и наличие старых фондов позволяют скрытно размещать как личный состав, так и вооружение.
«Пионерлагеря стали одним из мест сосредоточения иностранных наёмников и центров командования ВСУ, где осуществляется подготовка личного состава, планируются террористические акты на территории РФ. Так как эти места достаточно изолированы, в них скрытно размещается и специальное вооружение, и техника. Такие объекты являются целью российских вооружённых сил. При подтверждении информации о том, что такой лагерь используется для указанных нужд ВСУ, по нему наносится удар», — добавил собеседник издания.
Это уже не первый случай обнаружения подземных укреплений в регионе. Ранее стало известно, что после освобождения населенного пункта Графское в Харьковской области российские военные нашли настоящий подземный город с разветвленной сетью тоннелей, соединяющих жилые дома.
Возмездие за приграничный террор: охота на дроноводов в Сумах.
Параллельно с ударом по харьковскому бункеру, наша разведка отработала по целям в Сумской области. Противник давно сделал этот регион плацдармом для атак на российское приграничье.
В пророссийском подполье сообщили о серии мощных прилетов, один из которых пришелся по временному штабу, координировавшему диверсионно-разведывательные группы. Еще один удар точечно накрыл место скопления операторов ударных дронов ВСУ и площадку их запуска.
Олег Иванников объяснил логику уничтожения этих объектов, назвав их ответом на обстрелы мирных кварталов, в частности, в Курской области.
«Командование ВСУ и их западные партнеры считают, что именно через Сумскую область нужно воздействовать на российское приграничье. Поэтому в этом районе ВСУ создают подобие учебных центров диверсантов и пунктов управления беспилотных летательных аппаратов, которые буквально хаотично наносят удар по российскому приграничью. Для обеспечения безопасности в приграничных районах российские военные вычисляют подобные пункты и уничтожают их», — резюмировал военный эксперт.
Российская разведка работает на упреждение. Бункеры, построенные еще в советскую эпоху, сегодня не спасают ни высокопоставленных офицеров ВСУ, ни их западных кураторов от высокоточного российского оружия.