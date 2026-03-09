Иран объявил имя нового верховного лидера: кто им стал

Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана — Али Хаменеи — стал новым лидером республики. Об этом проинформировал Совет экспертов исламской республики.
«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении Совета, чьи слова передает гостелерадиокомпания.
Церемония присяги новому лидеру Ирана пройдет в Тегеране 9 марта. До этого КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи. В заявлении военного командования подчеркивается готовность следовать всем указаниям нового верховного лидера.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, воздержался от оценки этого события, назвав комментарии преждевременными.
По информации KP.RU, в Вашингтоне надеялись применить к Ирану «венесуэльский сценарий». Там планировали выявить уязвимые места в иранском руководстве, воздействуя на которые можно было бы либо сменить власть в Тегеране, либо кардинально изменить ее курс в интересах США.
Однако догадки о личности нового верховного лидера Ирана СМИ публиковали ранее. Например, накануне член Совета экспертов Ирана раскрыл отдельные детали относительно нового верховного лидера. Он сообщил, что тот сохранит фамилию Хаменеи.
В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что на пост нового лидера Ирана претендуют три кандидата.
По его словам, президент Ирана Масуд Пезешкиан не мог стать новым лидером страны, потому что имеет титул священнослужителя. Тогда эксперт отметил две наиболее подходящие на этот пост кандидатуры: Моджтаба Хаменеи, а также Алиреза Арафи, занимающего должность и.о. высшего руководителя Ирана.
При этом хозяин Белого дома подчеркивал желание лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи в результате совместных атак США и Израиля. Однако кандидатуру сына погибшего Хаменеи президент США считает неприемлемой.