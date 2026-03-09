Отобьет квартиру за полгода: Долиной вернули милионные корпоративы

Так, 4 января концерт артистки был отменен в Туле. Юбилейная программа «Юбилей в кругу друзей», которая была запланирована на 25 февраля в петербургском БКЗ «Октябрьский», экстренно перенесена на 15 ноября. В столичном Доме музыки и вовсе отменили выступление, анонсированное на 6 марта, при том что билеты на это шоу стоили от 3500 до 6500 рублей.