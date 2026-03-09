Отобьет квартиру за полгода: Долиной вернули милионные корпоративы

После громкой истории с продажей квартиры и последовавшей за ней череды отмен концертов Лариса Долина вынуждена перекраивать свой гастрольный график. Как выяснилось, ценник на выступления народной артистки претерпел серьезные изменения. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru рассказал, сколько сегодня готовы платить звезде на частных мероприятиях и как артистка пытается компенсировать финансовые потери.
Тысячи и рубли: во сколько оценили выступление 8 марта.
Поводом для разговора стал анонс ближайшего корпоратива с участием певицы. Стало известно, что 8 марта Лариса Долина поздравит сотрудниц банковской сферы с праздником в Санкт-Петербурге.
В СМИ тут же появилась информация о сумме контракта. По данным инсайдеров, частное выступление звезды сейчас обходится заказчикам минимум в 3,5 миллиона рублей. Однако эксперты шоу-бизнеса сомневаются, что эта цифра является окончательной, и называют её скорее «акционной».
«Раньше было 12 миллионов»: продюсер о падении ценника.
«3,5 миллиона рублей — довольно необычная цена, скорее всего, она занижена, — прокомментировал ситуацию продюсер Сергей Дворцов. — Для сравнения: раньше гонорары певицы за частные выступления достигали более 12 миллионов рублей за один концерт».
По словам эксперта, столь существенное снижение прайса (более чем в три раза) неслучайно. Дворцов связывает это с репутационными и юридическими последствиями недавнего скандала.
«Вероятно, снижение цены связано с известными событиями вокруг её квартиры», — отметил продюсер. Напомним, речь идет о судебном разбирательстве из-за недвижимости в Хамовниках, которое привлекло пристальное внимание общественности.
Отмена концертов: что не доехало до зрителя.
Проблемы с крупными площадками начались сразу после резонансной истории. География отмен и переносов затронула сразу несколько городов.
Так, 4 января концерт артистки был отменен в Туле. Юбилейная программа «Юбилей в кругу друзей», которая была запланирована на 25 февраля в петербургском БКЗ «Октябрьский», экстренно перенесена на 15 ноября. В столичном Доме музыки и вовсе отменили выступление, анонсированное на 6 марта, при том что билеты на это шоу стоили от 3500 до 6500 рублей.
«Четыре телохранителя»: как изменился райдер певицы.
Падение доходов от масштабных шоу заставило артистку пересмотреть подход к частным заказам. Однако условия работы остаются жесткими, особенно в вопросах безопасности.
«Обычно выступление длится от 45 минут до полутора-двух часов — всё зависит от программы и пожеланий заказчика. При необходимости концерт всегда можно продлить», — рассказал Дворцов, описывая техническую сторону вопроса.
Что касается требований звезды к организаторам, то тут, как и положено, есть два списка: технический и бытовой.
«Технический райдер — это отдельная тема, он включает требования к микрофонам, стойкам и оборудованию, — пояснил продюсер. — В бытовой райдер входят закуски, напитки (как алкогольные, так и безалкогольные) и обязательное наличие охраны».
Уровень безопасности сейчас, по словам эксперта, повышен до максимума. «Известно, что Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырёх телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия», — сказал Дворцов.
Спасут ли корпоративы карьеру?
Может ли активная работа на закрытых вечеринках заменить полноценный тур по стране? Продюсер Сергей Дворцов считает, что финансовую яму таким образом закрыть реально, но лишь при благоприятном стечении обстоятельств.
«Компенсируют ли выступления на корпоративах отмену больших концертов — здесь всё зависит от количества таких заказов, — рассуждает эксперт. — Корпоратив может быть всего один в месяц, а может быть несколько — допустим, 3, 4 или даже 5».
По мнению Дворцова, если Долина активизируется на этом поприще и частники начнут активно её приглашать, то певица сможет вернуть упущенную выгоду в кратчайшие сроки.
«Думаю, за полгода она вполне сможет компенсировать все убытки», — резюмировал продюсер.
Пока же публике остается следить, удастся ли звезде совместить усиленные меры безопасности, демпинг цен и плотный график частных вечеринок, чтобы вернуться на вершину гастрольной пирамиды.