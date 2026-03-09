Профессор Постол: американская ПВО неэффективна против ударов Ирана

Системы ПВО Соединённых Штатов не способны эффективно противостоять ответным ударам иранской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов, заявил профессор из США Теодор Постол.
Он уточнил, что применение баллистических ракет вместе с беспилотниками «сделало ответные удары Ирана наиболее опасными».
«Они везде. Их тысячи и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО», — сказал Постол.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала политолога из Норвегии Гленна Дизена.
Профессор Массачусетского технологического института отметил, что стратегия использования беспилотных летательных аппаратов Ирана «бросает серьёзный вызов американским перехватчикам».
Напомним, военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил отправку солдат на территорию Ирана, при этом, по его словам, это может произойти «по веской причине».