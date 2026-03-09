Стало известно, станет ли мясо в Омске дороже из-за вспышки пастереллёза

«Хочется спросить, а что, руководители КФХ об этом не знали, зоотехники вымерли как класс? Ситуация тяжёлая, если не будут приняты кардинальные меры, то Сибирь может остаться без мяса или оно станет золотым», — предупреждает эксперт.