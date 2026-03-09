Стало известно, станет ли мясо в Омске дороже из-за вспышки пастереллёза

Сибирские регионы столкнулись с новой волной инфекционных заболеваний среди скота. Наряду с привычным бешенством всё чаще фиксируются вспышки пастереллёза — болезни, которая уже привела к массовым карантинам и изъятию животных.
Очередной очаг зарегистрирован 5 марта в деревне Травкино Омского района. Это уже второй случай в этом муниципалитете. Ранее инфекцию выявили в селе Троицкое и вблизи деревень Миролюбовка и Новоалександровка. Вирус поражает крупный рогатый скот и свиней, вынуждая власти вводить ограничения и проводить забой поголовья.
На этом фоне экономист Евгений Харлампенков в беседе с kuzbass.aif.ru допустил, что цены на мясо в Сибири могут поползти вверх.
По словам эксперта, если забой примет массовый характер, стоимость продукта в сибирских регионах может вырасти. В других субъектах, не затронутых эпидемией, цены, скорее всего, останутся прежними.
Экономист подчеркивает, что парадокс в другом: ветеринары указывают на ненадлежащий уход, плохие условия содержания и отсутствие вакцинации.
«Хочется спросить, а что, руководители КФХ об этом не знали, зоотехники вымерли как класс? Ситуация тяжёлая, если не будут приняты кардинальные меры, то Сибирь может остаться без мяса или оно станет золотым», — предупреждает эксперт.