Axios: Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Нетаньяху в Израиле 10 марта

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер посетят Израиль во вторник, 10 марта. Об этом в воскресенье, 8 марта, в соцсети X сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
По его словам, американские эмиссары встретятся с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Визит состоится на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана.
28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
Уиткофф в воскресенье, 8 марта, заявил, что попросил Россию не передавать разведданные Ирану. Днем ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в этом контексте заявил, что исламская республика получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем.