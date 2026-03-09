В Бодайбо холодную воду подключили к 110 жилым домам

За сутки в Бодайбо холодную воду подключили к трем жилым домам. Теперь удобствами могут пользоваться десять жильцов. Всего с момента коммунальной аварии, которая произошла в городе 30 января 2026 года, водоснабжение вернули в 110 домов. В них живут 1100 человек. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы городской администрации.
— За 8 марта специалисты восстановили работу канализации в одном многоквартирном жилом доме, в котором проживает 19 человек, в том числе 6 детей, — уточняется в сообщении.
Также известно, что 8 марта в 14:00 по местному времени бригады были вынуждены повторно перекрыть водовод холодного водоснабжения. Это связано с неисправностью задвижки. Поэтому без воды остались две школы, дома на улицах Лыткинская, Рудная и Иркутская, 29.
