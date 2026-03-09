Шанс небольшой, но есть: онколог оценил состояние онкобольной Лерчек

16 марта блогер Лерчек (Валерия Чекалина) может не явиться по состоянию здоровья на очередное судебное заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Как сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини, после родов у Лерчек обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Кроме того, ее прооперировали из-за разрушившихся позвонков.
Связана ли беременность с быстрым развитием онкологического заболевания и каковы шансы на выздоровление, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Беременность с осложнениями.
Лерчек не скрывала от публики, что ее беременность проходила с осложнениями.
В конце 2025 года ее госпитализировали с угрозой выкидыша из ‑за сильных колик и болей в пояснице. Тогда тогда блогера экстренно прооперировали.
Проблемы возникли и во время родов. Лерчек экстренно отправили на кесарево сечение, когда она вместе с отцом ребенка 26 февраля приехала на плановое УЗИ. Врачи зафиксировали отсутствие околоплодных вод. У новорожденного был риск задохнуться еще в утробе, но операция прошла успешно.
Страшный диагноз вместо поздравления с новорожденным.
Рождение четвертого ребенка Лерчек оказалось омрачено страшным диагнозом. Как сообщил в соцсетях Сквиччиарини, врач обратил внимание на состояние плаценты и материал отправили на гистологическое исследование. После получения результата, блогера экстренно перевели в онкологическую реанимацию.
По словам Сквиччиарини, у Лерчек нашли злокачественные клетки и метастазы в легкие. Он отметил, что блогера продолжают обследовать.
Какое влияние оказала беременность Лерчек на развитие рака.
Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал aif.ru, что беременность Лерчек не могла вызвать рак. Он объяснил, что проблема уже была, а беременность спровоцировала ускоренный рост опухоли.
«Если говорить о биологии опухоли, то от момента появления “дефектной” клетки то формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Это длительный процесс, который зависит от внешних факторов. Во время беременности иммунитет у женщины снижается, чтобы не произошло отторжения плода, который является наполовину чужим генетически. Кроме того, выбрасывается огромное количество гормонов роста. Если в организме к моменту наступления беременности была опухоль, то она резко ускоряет свой рост. То есть, сама беременность не может быть причиной возникновения опухоли, но может спровоцировать ее стремительное развитие», — отметил онколог.
Осторожный прогноз эксперта.
Онколог Черемушкин обратил внимание на то, что метастазы указывают на четвертую стадию заболевания. Шанс в этом случае есть, но небольшой.
«Если речь идет о метастазах, разрушении позвонков, то здесь уже четвертая стадия. Результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована. Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная. Возможно добиться полной ремиссии, то есть, отсутствия признаков клинической болезни, но риски всегда будут сохраняться. Точные перспективы сможет оценить лечащий врач по результатам обследования», — объяснил онколог.
Что известно о Лерчек.
Блогер Лерчек получила популярность благодаря своей активности в Instagram*, где она рассказывала о беременности и о том, как ей удалось похудеть после родов. Ее популярность росла и вместе с мужем блогер запустила продажу курсов по похудению и правильному питанию. Позже они запустили «денежный марафон» по заработку в соцсетях и навыкам продюсирования.
Проблемы у пары начались весной 2023 года. Чекалиных задержали по обвинению в неуплате налогов (на 300 млн рублей) и отмывании денег. После того, как они погасили долг, Следственный комитет закрыл дело. После этого Чекалины объявили о разводе.
В 2024 году Чекалиных задержали по обвинению в выводе более 250 млн руб. на зарубежные счета по подложным документам. На этот раз блогеру и ее бывшему мужу грозят реальные сроки заключения до 10 лет. Оба находятся под домашним арестом.
С отцом своего четвертого ребенка, Луисом Сквиччиарини, Лерчек познакомилась на занятиях по танцам. Блогер официально представила его публике, как своего партнера, в ноябре 2025 года.
От первого мужа, Артема Чекалина, у Лерчек есть двойняшки Алиса и Богдан, а также сын Лев.
* Деятельность Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в РФ признана экстремистской и запрещена.