Шанс небольшой, но есть: онколог оценил состояние онкобольной Лерчек

«Если говорить о биологии опухоли, то от момента появления “дефектной” клетки то формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Это длительный процесс, который зависит от внешних факторов. Во время беременности иммунитет у женщины снижается, чтобы не произошло отторжения плода, который является наполовину чужим генетически. Кроме того, выбрасывается огромное количество гормонов роста. Если в организме к моменту наступления беременности была опухоль, то она резко ускоряет свой рост. То есть, сама беременность не может быть причиной возникновения опухоли, но может спровоцировать ее стремительное развитие», — отметил онколог.