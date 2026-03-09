Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: Церемония присяги новому лидеру Ирана пройдёт 9 марта

Трамп назвал преждевременной реакцию на избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана Моджатабу Хаменеи состоится 9 марта в Тегеране. Информацию подтвердило агентство Fars.

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает преждевременной реакцию на избрание новым верховным лидером Ирана сына погибшего Али Хаменеи.

Напомним, что ранее Моджтаба Хаменеи был избран на пост лидера республики Советом экспертов исламской республики.

До этого кандидатуру сына Али Хаменеи на пост нового верховного лидера Ирана называли самой вероятной. При этом политолог Юрий Светов заявил, что на пост нового лидера Ирана претендуют три человека.

Американский президент накануне высказался о том, кто будет принимать решение о завершении операции в Иране. По словам лидера США, он сделает это вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше