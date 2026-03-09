Fars: Церемония присяги новому лидеру Ирана пройдёт 9 марта

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана Моджатабу Хаменеи состоится 9 марта в Тегеране. Информацию подтвердило агентство Fars.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает преждевременной реакцию на избрание новым верховным лидером Ирана сына погибшего Али Хаменеи.
Напомним, что ранее Моджтаба Хаменеи был избран на пост лидера республики Советом экспертов исламской республики.
До этого кандидатуру сына Али Хаменеи на пост нового верховного лидера Ирана называли самой вероятной. При этом политолог Юрий Светов заявил, что на пост нового лидера Ирана претендуют три человека.
Американский президент накануне высказался о том, кто будет принимать решение о завершении операции в Иране. По словам лидера США, он сделает это вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.