Эксперт Тарасова: отчислить школьника за нарушения можно только с 15 лет

«Отчисление учащегося за постоянные нарушения дисциплины в образовательной организации, устава школы, другие действия со стороны учащегося (буллинг учителей и ребят класса) возможно только с 15-летнего возраста. Требуется большое количество подтверждений всех нарушений, заседания комиссий, протоколы, приказ директора школы. Пытаются “вразумить”. В крайнем случае исключают, тогда местные органы управления образованием в течение месяца должны этого учащегося определить в другое учебное заведение (может, колледж, на программы НПО)», — сказала Тарасова.