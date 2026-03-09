Эксперт Тарасова: отчислить школьника за нарушения можно только с 15 лет

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Исключить учащегося из школы за систематические нарушения дисциплины, включая буллинг учителей и одноклассников, можно только с 15 лет, после тщательной проверки всех обстоятельств. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.
«Отчисление учащегося за постоянные нарушения дисциплины в образовательной организации, устава школы, другие действия со стороны учащегося (буллинг учителей и ребят класса) возможно только с 15-летнего возраста. Требуется большое количество подтверждений всех нарушений, заседания комиссий, протоколы, приказ директора школы. Пытаются “вразумить”. В крайнем случае исключают, тогда местные органы управления образованием в течение месяца должны этого учащегося определить в другое учебное заведение (может, колледж, на программы НПО)», — сказала Тарасова.
Она также отметила, что в чрезвычайных ситуациях подключается комиссия по делам несовершеннолетних, которая может принять решение о переводе подростка в специализированное учебное учреждение. Законодательство предусматривает меры воздействия на нарушителей, но с соблюдением прав несовершеннолетних и обязательством государства обеспечить продолжение их обучения.