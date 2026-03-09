Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛА

9 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений жителям и гостям.

9 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений жителям и гостям региона начало рассылать МЧС России.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности с 05:59 9 марта 2026 года. Тел.: 112, — говорится в смс-сообщениях и оповещениях ведомственного приложения.

Теперь волгоградцы могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 9 марта в 02:58. В общей сложности он действовал около трёх часов. По данным мониторинговых Telegram-каналов, угроза проникновения дронов была с территории соседних регионов. Работа аэропорта Волгограда Росавиацией не ограничивалась. Воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше