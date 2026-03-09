Арестованный в США Мадуро передал Венесуэле молитву и послание веры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, направил на родину молитву и послание веры. Об этом в воскресенье, 8 марта, в соцсети сообщил его сын, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Николас Мадуро Герра.
— Иисус учил нас, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, то даже скажете этой горе: поднимись и бросься в море, и так будет, — процитировал он отца.
Мадуро призвал к искренней вере, чтобы «сдвинуть горы трудностей» и превратить их в свободный путь для родины. Послание сопровождалось характерным автографом президента.
7 марта президент США Дональд Трамп официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.
В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.
«Вечерняя Москва» еще в начале января подробно рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате президента Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.