В США спрогнозировали последствия атак на энергоинфраструктуру Ирана

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников написала, что в Иране считают, что страна сможет выдержать удары США и Израиля, и те в результате больше не захотят воевать. Источники рассказали, что замысел погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи состоял в том, чтобы сделать чрезвычайно дорогостоящей войну для США, Израиля и их союзников.