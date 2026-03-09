Ричмонд
В США спрогнозировали последствия атак на энергоинфраструктуру Ирана

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис задался вопросом о целесообразности уничтожения энергетической инфраструктуры в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры Ирана не помогут США победить Исламскую Республику, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он обратил внимание, что многие цели на иранской территоии якобы уже уничтожены. Вместе с тем Дэвис задался вопросом, как такой результат позволит Соединённым Штатам свергнуть власть в Тегеране или уничтожить ядерную программу указанной страны.

«Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей», — написал эксперт на своей странице в социальной сети X*.

Подполковник уверен, что США и Израиль могут добиться серьезных разрушений в Иране. При этом, по словам Дэвиса, важно понимать, насколько целесообразны их действия.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников написала, что в Иране считают, что страна сможет выдержать удары США и Израиля, и те в результате больше не захотят воевать. Источники рассказали, что замысел погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи состоял в том, чтобы сделать чрезвычайно дорогостоящей войну для США, Израиля и их союзников.

8 марта в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредили, что Иран будет атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям на иранской территории.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

