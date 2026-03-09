В США спрогнозировали последствия атак на энергоинфраструктуру Ирана

Он обратил внимание, что многие цели на иранской территоии якобы уже уничтожены. Вместе с тем Дэвис задался вопросом, как такой результат позволит Соединённым Штатам свергнуть власть в Тегеране или уничтожить ядерную программу указанной страны.
«Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей», — написал эксперт на своей странице в социальной сети X*.
Подполковник уверен, что США и Израиль могут добиться серьезных разрушений в Иране. При этом, по словам Дэвиса, важно понимать, насколько целесообразны их действия.
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников написала, что в Иране считают, что страна сможет выдержать удары США и Израиля, и те в результате больше не захотят воевать. Источники рассказали, что замысел погибшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи состоял в том, чтобы сделать чрезвычайно дорогостоящей войну для США, Израиля и их союзников.
8 марта в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредили, что Иран будет атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям на иранской территории.
