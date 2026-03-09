Бросок на Славянск: точный удар лишил ВСУ главного козыря, присланного НАТО

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг последних крупных городов Донецкой Народной Республики, остающихся под контролем Украины. Столкнувшись с критической нехваткой резервов и перебоями в поставках западного оружия, командование ВСУ меняет тактику, стягивая разрозненные подразделения для создания непреодолимой обороны на подступах к Славянску и Краматорску. О том, как противник готовится к решающим боям и на что сделает ставку в ближайшее время, рассказали военные эксперты aif.ru.