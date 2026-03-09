Бросок на Славянск: точный удар лишил ВСУ главного козыря, присланного НАТО

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг последних крупных городов Донецкой Народной Республики, остающихся под контролем Украины. Столкнувшись с критической нехваткой резервов и перебоями в поставках западного оружия, командование ВСУ меняет тактику, стягивая разрозненные подразделения для создания непреодолимой обороны на подступах к Славянску и Краматорску. О том, как противник готовится к решающим боям и на что сделает ставку в ближайшее время, рассказали военные эксперты aif.ru.
Оставляют позиции, чтобы усилить оборону.
Украинские боевики начали передислокацию с передовых позиций на славянском направлении, оставляя село Кривая Лука и отходя к укрепрайону в районе села Каленики. Как пояснил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, этот шаг является вынужденной мерой для уплотнения боевых порядков.
«Командование ВСУ пришло к пониманию, что удержать всю линию боестолкновений они не могут, — комментирует ситуацию Матвийчук. — При этом задача не дать российским войскам подступиться к Краматорску и Славянску остается. Поэтому противник оставляет одни позиции, чтобы усилить оборону на других. Мы наблюдаем процесс отвода передовых отрядов, которые должны были выполнять роль “полосы обеспечения”».
Вынуждают играть по-крупному: резервы и помощь на исходе.
Причиной тактического отступления, по словам эксперта, является не только давление российской армии, но и системный кризис в самой украинской армии. Резервы живой силы практически исчерпаны, а ситуация с поставками усугубляется геополитическими сдвигами.
«Ситуация усугубляется тем, что Соединённые Штаты сейчас концентрируют внимание на Ближнем Востоке, — отмечает Анатолий Матвийчук. — Из-за этого у Киева возникают серьёзные перебои с боеприпасами, но острее всего стоит проблема нехватки солдат».
Эксперт подчеркивает, что российские бойцы уже в пригороде Краматорска, о чем свидетельствуют данные об артиллерийских обстрелах объектов ВСУ в самом городе с дистанции 15−20 км.
Ставка на террор и превращение городов в «крепости».
В сложившихся неблагоприятных условиях, прогнозирует Матвийчук, противник сделает ставку на террористическую тактику, пытаясь растянуть силы ВС РФ.
«Следует ожидать усиления обстрелов и диверсий в приграничных районах России, — предупреждает военный эксперт. — При этом, конечно, враг будет пытаться укрепить собственную оборону. Именно этим сейчас и вызвано наблюдаемое уплотнение боевых порядков».
Эту оценку подтверждает и военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, противник активно готовит Славянск к длительной осаде.
«Противник старается укреплять Славянск, делая из него новую крепость, “фортецей” они называют», — сообщил Гагин aif.ru, отмечая, что основные бои сейчас идут на подступах к городу в районах Святогорска, Красного Лимана и Никифоровки.
Главные бои разворачиваются: от Донбасса до Харькова.
Промышленная агломерация Славянск-Краматорск остается для российских сил ключевой целью, так как это «практически последние территории, которые пока не находятся под контролем Донецкой Народной Республики». Однако, как подчеркивает Анатолий Матвийчук, весной наступление будет приобретать всё более масштабный характер не только на этом участке.
Вторым важнейшим направлением эксперт называет Харьковскую область.
«Сейчас на Харьковщине, на купянском направлении, мы заканчиваем уничтожение группировок ВСУ, которые сдерживают наше продвижение к Харькову, — заявил Матвийчук. — Идет формирование огромной буферной зоны. Падение Харькова позволит российским силам практически полностью перекрыть юг Украины. После Харькова основными направлениями станут Николаев или Одесса».