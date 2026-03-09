Эксперт Мерзлякова: вариант закона о домашнем насилии не подходит ценностям РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Обсуждаемый вариант закона о домашнем насилии не вполне соответствует российским реалиям и ценностям. При этом принятие подходящего закона по проблеме необходимо, поделилась мнением с ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова.
Ранее ТАСС сообщал, что в одной из больниц региона мужчина ножом убил медсестру, у которой остались шестеро детей. По версии следствия, преступление совершил неоднократно судимый бывший муж женщины.
«О домашнем насилии все равно говорят, но у нас до сих пор не принят закон. Я думаю, потому что в той формулировке, в какой предлагается, он не совсем наш. Я не верю, что “проблемный” мужчина будет следовать запретам на приближение на расстояние 10 м к жене. Если он пришел в святая святых — медицинский кабинет — это говорит о том, что с законом все не так просто», — сказала она.
Мерзлякова подчеркнула, что просто принять закон недостаточно. По этой проблеме необходима такая инициатива, которая спасет людей в сложных ситуациях.