Мелони уличили во лжи после вопроса об операции США в Иране: «Я не за столом переговоров»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попыталась оправдать действия США в отношении Ирана. По данным Rete 4, ее объяснения прозвучали неудачно.
В ответ на вопрос об атаке США на Иран Мелони упомянула провал дипломатических усилий. Однако ее слова лишь озадачили журналиста телеканала. После этого ведущий Марио Джордано прямо уличил премьера во лжи.
«Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения» — ответила она.
Пытаясь оправдаться, Мелони сослалась на отсутствие Италии в переговорном процессе. Она также добавила, что Иран якобы намеренно затягивает переговоры с американской стороной.
По информации президента США Дональда Трампа, он совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху будет принимать решение завершить операцию против Ирана.