Житель омской Тары провел пикет в поддержку Ирана

Как сообщили в группе «Тарское Прииртышье» во «Вконтакте», одиночная акция протеста действиям США на Ближнем Востоке прошла в Таре 5 марта, местом проведения пикета стал центральный рынок города. Как сообщает источник, акция была заранее согласована с властями, поэтому пикетчик закон не нарушил. Напомним, военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля.
Отметим, что это был не первый одиночный пикет местного жителя. Ранее местный активист был замечен с плакатом об отмене итогов 1991 года.
