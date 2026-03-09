Житель омской Тары провел пикет в поддержку Ирана

Как сообщили в группе «Тарское Прииртышье» во «Вконтакте», одиночная акция протеста действиям США на Ближнем Востоке прошла в Таре 5 марта, местом проведения пикета стал центральный рынок города. Как сообщает источник, акция была заранее согласована с властями, поэтому пикетчик закон не нарушил. Напомним, военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля.