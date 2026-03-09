Ричмонд
Житель омской Тары провел пикет в поддержку Ирана

Акция была согласована с властями.

Источник: Комсомольская правда

Житель Тары провел одиночный пикет в поддержку Ирана. Он вышел на улицу с плакатом «США, руки прочь от Ирана!».

Как сообщили в группе «Тарское Прииртышье» во «Вконтакте», одиночная акция протеста действиям США на Ближнем Востоке прошла в Таре 5 марта, местом проведения пикета стал центральный рынок города. Как сообщает источник, акция была заранее согласована с властями, поэтому пикетчик закон не нарушил. Напомним, военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля.

Отметим, что это был не первый одиночный пикет местного жителя. Ранее местный активист был замечен с плакатом об отмене итогов 1991 года.

