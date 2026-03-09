Пугачёва может потерять товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Ранее Life.ru писал, что певица уже продлила права на другие свои известные бренды. Речь идёт о товарных знаках «Алла» и «Алла Борисовна», которые официально закреплены за артисткой до 2036 года. Соответствующую заявку в Роспатент Пугачёва подала до истечения прежнего срока, и ведомство её одобрило.