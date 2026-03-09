Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Как ранее подсчитало РИА Новости по данным статистики, средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России: Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.