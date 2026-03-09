Диетолог Кованова назвала норму потребления сладкой газировки

Большинство взрослых и детей регулярно употребляют сладкую газировку. Полезен ли этот напиток или наоборот, от него стоит отказаться, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Газировка с сахаром является продуктом с высокой калорийностью, но при этом нулевой нутритивной ценностью. То есть, выпив стакан газированного напитка вы получите много калорий и мало пользы», — объяснила эксперт.
По словам Кованой, сладкие газированные напитки лучше исключить из рациона, но если хочется, можно употребить, но не чаще одного раза в неделю.
«Безопасный уровень — это 200−250 мл один раз в неделю Регулярное употребление связано с риском ожирения, инсулинорезистентности, неалкогольной жировой болезни печени и кариеса», — отметила она.
Газированные напитки без сахара можно употреблять чаще — до трех раз в неделю по небольшой банке.
«Газированные сладкие напитки категорически не рекомендуются людям с диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, подагрой, заболеваниями ЖКТ и повышенной чувствительностью зубной эмали», — добавила диетолог.
Ранее Кованова рассказала, что здоровой альтернативой конфетам могут стать зефир и пастила.