Расплата за Армавир и Краснодар: массированный ответ ВС РФ сотряс Украину

«Это связано с тем, что фокус внимания мировых СМИ и политиков сместился с Украины на конфликт между Ираном, США и Израилем. Вслед за вниманием в этот регион перетекли и финансовые потоки, и поставки вооружений. Ключевым последствием этого стало прекращение пополнения запасов ракет для комплексов Patriot и других систем ПВО Украины — всё сейчас уходит в зону Персидского залива. В сложившихся условиях ВСУ необходимо постоянно наращивать количество атак БПЛА», — отметил эксперт.