Расплата за Армавир и Краснодар: массированный ответ ВС РФ сотряс Украину

Атака беспилотников на южные регионы России стала одной из самых массированных за последнее время. Основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры. Подробности о том, откуда летели дроны и чем они были начинены, эксклюзивно для aif.ru раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Армавир в огне: последствия удара.
Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Армавире, где обломки сбитого БПЛА упали на территорию нефтебазы. Масштаб возгорания оказался значительным: огонь охватил 700 квадратных метров.
На месте происшествия была развернута масштабная операция по ликвидации пожара. По данным оперативных служб, в тушении участвовали 120 человек личного состава и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние резервуары и объекты инфраструктуры.
География атак: Одесский след и обход Крыма.
Одним из главных вопросов после каждого налета остается направление, откуда противник запускает свои дроны. Максим Кондратьев в беседе с aif.ru пролил свет на этот аспект, развеяв сомнения о дальности полета беспилотников.
«По географии запусков: беспилотники, атакующие наши центральные регионы, стандартно запускаются из приграничных областей. Что касается ударов по Краснодарскому краю, то беспилотники часто летят из Одесской области, огибая Крым», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что тактика ударов по прибрежной инфраструктуре имеет свои особенности. Противник старается максимально усложнить работу систем ПВО, используя комбинированные методы.
«Если говорить конкретно о портовой и прибрежной инфраструктуре РФ, то атаки противника этих объектов всегда носят гибридный характер: в них одновременно задействуются безэкипажные катера и летающие дроны», — отметил Кондратьев.
«Убивать гражданских»: изменившаяся начинка дронов.
Особое внимание в разговоре эксперт уделил не только маршрутам, но и оснащению украинских беспилотников. Если раньше основной задачей было поражение военных или энергетических объектов, то сейчас конструкция БПЛА претерпела опасные изменения.
«Особого внимания заслуживает оснащение украинских беспилотников. В последнее время все атаки совершаются дронами, боевые части которых начинены специальными поражающими элементами (стальные шарики и т.д.). Это делается с целью нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и мирному населению. Фактически стоит задача убивать гражданских людей», — заявил Кондратьев.
Такая модернизация превращает обычные, на первый взгляд, атаки в акты неизбирательного воздействия, когда осколки разлетаются на десятки метров, поражая все живое на своем пути.
Прогноз эксперта: почему атак станет больше.
Отвечая на вопрос о перспективах и частоте подобных налетов, Максим Кондратьев дал неутешительный прогноз. По его мнению, массированные ночные удары по российским городам будут только усиливаться. Причина кроется в изменении глобальной политической и военной конъюнктуры.
«Это связано с тем, что фокус внимания мировых СМИ и политиков сместился с Украины на конфликт между Ираном, США и Израилем. Вслед за вниманием в этот регион перетекли и финансовые потоки, и поставки вооружений. Ключевым последствием этого стало прекращение пополнения запасов ракет для комплексов Patriot и других систем ПВО Украины — всё сейчас уходит в зону Персидского залива. В сложившихся условиях ВСУ необходимо постоянно наращивать количество атак БПЛА», — отметил эксперт.
Таким образом, нехватка дорогостоящих ракет для западных систем ПВО компенсируется массовостью и дешевизной производства беспилотников, что делает их главным инструментом террористических ударов в ближайшей перспективе.
Ответ на атаки городов РФ.
В ответ на атаки городов российские подразделения нанесли удары по позициям и технике противника на нескольких направлениях.
На северном направлении активные действия вела группировка войск «Север». Удары наносились по живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Сумской области. Под огнем оказались районы населенных пунктов Иващенково, Мирополье, Никитовка, Новая Сечь и Покровка.
Кроме того, в Харьковской области поражение понесли подразделения двух механизированных бригад, артиллерийской и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии. Бои шли в районах Верхней Писаревки, Веселого, Каменной Ярути, Колодезного, Мартового, Ольшан и Печенег.
По данным ведомства, потери украинской стороны на этом направлении составили до 235 военнослужащих. Уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и 31 автомобиль. Также ликвидированы два артиллерийских орудия и три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS и MLRS, а также установка «Ольха». Помимо этого, поражены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов с материальными средствами.
На западном направлении подразделения группировки «Запад» смогли занять более выгодные рубежи. Под удар попали механизированная и штурмовая бригады ВСУ, а также бригада нацгвардии в Харьковской области (населенные пункты Василевка, Моначиновка, Новоосиново, Самборовка) и в Донецкой Народной Республике (Александровка, Красный Лиман, Святогорск, Яровая).
Противник потерял здесь до 180 человек. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два полевых артиллерийских орудия. Также ликвидированы два склада с боеприпасами.
На южном направлении группировка «Южная» улучшила положение по переднему краю. Удары наносились по четырем механизированным бригадам, а также по мотопехотной и штурмовой бригадам ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Стенок в ДНР.
Потери противника превысили 150 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и еще четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, ликвидированы две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами, горючим и другими материальными средствами.