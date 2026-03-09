Ричмонд
Актриса из Челябинска стала лауреатом премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

В Петербурге состоялась 16-я церемония вручения актерской премии.

Источник: dostup1.ru

Актриса из Челябинска стала лауреатом премии «Фигаро» имени Андрея Миронова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торжество совпало с 85-летием со дня рождения Андрея Миронова.

В числе награжденных — заслуженные артисты России Елена Симонова, Максим Матвеев, артист эстрады, театра и кино Ефим Шифрин, артист кино Евгений Сидихин, театральный мистификатор, режиссер театра и кино Антон Яковлев, актрисы Александра Ребенок и Анна Чиповская. Лауреатом премии стал также народный артист России Олег Меньшиков, но премию ему вручат позже в Москве.

В специальной номинации «За искусство быть настоящей» премии удостоена заслуженная артистка России Елена Проклова. За подготовку новой театральной смены премию получила педагог, актриса и режиссер, заслуженная артистка России Марина Брусникина, которая руководит курсом и является завкафедрой по речи в Школе-студии МХАТ.

«За служение русскому репертуарному театру» премия присуждена актрисе Челябинского театра драмы, заслуженной артистке России Татьяне Каменевой-Марус.

Татьяна Каменева вошла в состав труппы ЧТД 2 марта 1978. В ее репертуаре более 80 ролей русского и зарубежного репертуара. В 1996 году присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» основана в Санкт-Петербурге 1 июня 2010 года.