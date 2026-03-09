Актриса из Челябинска стала лауреатом премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

В числе награжденных — заслуженные артисты России Елена Симонова, Максим Матвеев, артист эстрады, театра и кино Ефим Шифрин, артист кино Евгений Сидихин, театральный мистификатор, режиссер театра и кино Антон Яковлев, актрисы Александра Ребенок и Анна Чиповская. Лауреатом премии стал также народный артист России Олег Меньшиков, но премию ему вручат позже в Москве.