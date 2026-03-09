Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана Арагчи принес клятву верности Моджтабе Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана присягнул новому верховному лидеру от имени всех дипломатических работников страны.

Источник: Комсомольская правда

Глава иранского МИД Аббас Арагчи поклялся в верности новому верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи от имени всех дипломатических работников возглавляемого им ведомства. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел Ирана.

Арагчи «заверил в верности третьего верховного лидера страны и поклялся ни на минуту не отказываться от защиты прав иранского народа и продвижения национальных интересов Ирана на международной арене», сказано в документе.

Ранее сообщалось, что КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

Тем временем иранский генеральный штаб заявил, что под руководством Моджтабы Хаменеи Америка пожалеет о «любой агрессии» против Тегерана.

Напомним, избранный верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего от удара США и Израиля Али Хаменеи, занимавшего этот пост.

Решение о том, чтобы Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера страны, принял Совет экспертов исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше