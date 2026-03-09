Глава МИД Ирана Арагчи принес клятву верности Моджтабе Хаменеи

Арагчи «заверил в верности третьего верховного лидера страны и поклялся ни на минуту не отказываться от защиты прав иранского народа и продвижения национальных интересов Ирана на международной арене», сказано в документе.
Ранее сообщалось, что КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.
Тем временем иранский генеральный штаб заявил, что под руководством Моджтабы Хаменеи Америка пожалеет о «любой агрессии» против Тегерана.
Напомним, избранный верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего от удара США и Израиля Али Хаменеи, занимавшего этот пост.
Решение о том, чтобы Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера страны, принял Совет экспертов исламской республики.