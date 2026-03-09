В МИД Швейцарии заявили о нежелании вступать в Евросоюз

Швейцария не планирует вступать в Европейский союз и будет придерживаться проверенного десятилетиями формата двусторонних отношений. Об этом в понедельник, 9 марта, заявили в МИД страны.
— Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений, — подчеркнули в ведомстве.
Дипломаты пояснили, что двусторонний подход действует более 20 лет и доказал эффективность. Он предполагает участие в отдельных секторах внутреннего рынка ЕС и широкий спектр соглашений о сотрудничестве. Новый пакет договоренностей лишь актуализирует существующие механизмы, не меняя фундаментальный статус страны, передают «Известия».
23 февраля стало известно, что Исландия может провести в августе голосование о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС). Изначально правящая коалиция планировала вернуться к процессу к 2027 году, однако из-за роста геополитической напряженности сроки решили ускорить.