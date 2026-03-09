В МИД Швейцарии заявили о нежелании вступать в Евросоюз

Дипломаты пояснили, что двусторонний подход действует более 20 лет и доказал эффективность. Он предполагает участие в отдельных секторах внутреннего рынка ЕС и широкий спектр соглашений о сотрудничестве. Новый пакет договоренностей лишь актуализирует существующие механизмы, не меняя фундаментальный статус страны, передают «Известия».