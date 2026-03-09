Ричмонд
В ГД рассказали, когда положен перерасчет платы за горячую воду

По нормам СанПин, температура воды должна быть на уровне 65−70 градусов Цельсия, если она ниже положенных значений, то необходимо обратиться в управляющую компанию, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Плата за недостаточно горячую воду из крана должна снижаться на 1% за каждые 3 градуса отклонения от нормы, а при температуре ниже 40 градусов расчет переходит на тариф как за холодную воду. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат отметил, что ему часто поступают жалобы от граждан на недостаточную температуру горячей воды в их квартирах. По нормам СанПин, она должна быть на уровне 65−70 градусов Цельсия. Если температура ниже, то необходимо обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета, сказал Кошелев.

«Если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы; если температура ниже 40 градусов, расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду», — пояснил депутат.

По его словам, сотрудник управляющей компании должен прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить акт. Если акт подтвердит низкую температуру, УК должна сделать перерасчет. Кошелев подчеркнул, что, если управляющая компания бездействует, то следует обратиться через официальный сайт или лично в Госжилинспекцию, а в крайнем случае — в Роспотребнадзор.

