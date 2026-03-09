В ГД рассказали, когда положен перерасчет платы за горячую воду

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Плата за недостаточно горячую воду из крана должна снижаться на 1% за каждые 3 градуса отклонения от нормы, а при температуре ниже 40 градусов расчет переходит на тариф как за холодную воду. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).