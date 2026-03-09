В Госдуме хотят ввести дополнительный оплачиваемый отпуск пенсионерам: вот о чём речь

Российские пенсионеры смогут получить дополнительный оплачиваемый отпуск до десяти дней. С таким предложением обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Речь идёт о работающих пенсионерах, которые сейчас имеют право на две недели дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. Чернышов считает, что дополнительный оплачиваемый отпуск позволит работающим пенсионерам укрепить здоровье и повысить их качество жизни.
«Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода», — сказал Чернышов РИА Новости.
Напомним, в некоторых случаях для получения пенсионных начислений необходимо обратиться в Социальный фонд, иначе пенсионеры рискуют потерять определенные льготы.
Также сообщалось, что с 1 апреля увеличатся выплаты гражданам, достигших 80 лет.