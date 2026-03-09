В Госдуме хотят ввести дополнительный оплачиваемый отпуск пенсионерам: вот о чём речь

Речь идёт о работающих пенсионерах, которые сейчас имеют право на две недели дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. Чернышов считает, что дополнительный оплачиваемый отпуск позволит работающим пенсионерам укрепить здоровье и повысить их качество жизни.