Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия

РИА Новости: весенней аллергии подвержены кролики и некоторые породы собак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Некоторые породы собак, например, лабрадоры, мопсы, золотистые ретриверы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии, страдать от аллергии могут также кролики, морские свинки и хомяки, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов столицы Александра Григорьева.

Ветеринар рассказала, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.

«Некоторые породы собак, такие как лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие овчарки, французские бульдоги и мопсы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии», — рассказала Григорьева.

Она отметила, что кошки менее склонны к аллергии, хотя некоторые породы, такие как сиамские и ориентальные кошки, а также сфинксы, могут испытывать аллергические реакции.

«Также могут страдать от аллергии кролики, морские свинки и хомяки», — уточнила Григорьева.