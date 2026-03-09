Пугачёва может потерять право на товарный знак «Баронесса фон Орбах»: вот причина

Певица Алла Пугачева может утратить право использовать товарный знак «Баронесса фон Орбах» в августе. Это произойдет, если она не примет решение по продлению срока действия исключительного права. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
В СМИ ранее сообщали об аристократических корнях некоего Миколаса Орбакаса. Он является бывшим мужем Аллы Пугачевой и отцом Кристины Орбакайте. Согласно этим сообщениям, актер — потомственный литовский барон фон Орбах.
Пугачева продлевала знак несколько раз. В 2016 году была внесена последняя запись, срок действия исключительного права истек бы в августе 2026-го.
Под брендом «Баронесса фон Орбах» певица может выпускать и продавать в РФ парфюмерные и косметические средства, книги, ювелирные изделия, одежду, а также аудио- и видеопродукцию.
