Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий призвал сохранить стипендии студенткам в декрете

Слуцкий призвал Минобрнауки сохранить стипендии студенткам в декрете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не прекращать выплату стипендий студенткам вузов, уходящим в декретный отпуск.

Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Поскольку государственная академическая стипендия является базовой формой материальной поддержки студентов, ЛДПР полагает целесообразным сохранить ее выплату в период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — сказано в документе.

Как пояснил РИА Новости Слуцкий, для многих студентов стипендия, несмотря на ее скромный размер, является одним из основных источников дохода. В текущей ситуации девушка, обучающаяся на очном отделении и берущая академический отпуск по родам и уходу за ребенком, автоматически лишается этих выплат, уточнил он, подчеркнув, что это совершенно несправедливо.

«Размер пособий, полагающихся молодой матери в этот период, внушительным назвать тоже язык не повернется. Получается, что студенческая семья или девушка, оставшаяся одна с ребенком на руках, остается практически без поддержки со стороны государства», — добавил парламентарий.

По его словам, отмена стипендии в этот социально значимый период вынуждает молодых мам искать подработку вместо того, чтобы сосредоточиться на уходе за ребенком, а иногда и вовсе бросать учебу.

«Снова смещаются приоритеты и ценности: вместо семьи и воспитания ребенка молодая мама вынуждена думать о том, как обеспечить себе должный уровень жизни», — отметил он.

Лидер ЛДПР считает, что реализация данной меры позволила бы обеспечить последовательность государственной поддержки обучающихся в социально значимый период и создать дополнительные условия стабильности для студенческих семей.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше