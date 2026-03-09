Слуцкий призвал сохранить стипендии студенткам в декрете

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не прекращать выплату стипендий студенткам вузов, уходящим в декретный отпуск.
Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Поскольку государственная академическая стипендия является базовой формой материальной поддержки студентов, ЛДПР полагает целесообразным сохранить ее выплату в период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — сказано в документе.
Как пояснил РИА Новости Слуцкий, для многих студентов стипендия, несмотря на ее скромный размер, является одним из основных источников дохода. В текущей ситуации девушка, обучающаяся на очном отделении и берущая академический отпуск по родам и уходу за ребенком, автоматически лишается этих выплат, уточнил он, подчеркнув, что это совершенно несправедливо.
«Размер пособий, полагающихся молодой матери в этот период, внушительным назвать тоже язык не повернется. Получается, что студенческая семья или девушка, оставшаяся одна с ребенком на руках, остается практически без поддержки со стороны государства», — добавил парламентарий.
По его словам, отмена стипендии в этот социально значимый период вынуждает молодых мам искать подработку вместо того, чтобы сосредоточиться на уходе за ребенком, а иногда и вовсе бросать учебу.
«Снова смещаются приоритеты и ценности: вместо семьи и воспитания ребенка молодая мама вынуждена думать о том, как обеспечить себе должный уровень жизни», — отметил он.
Лидер ЛДПР считает, что реализация данной меры позволила бы обеспечить последовательность государственной поддержки обучающихся в социально значимый период и создать дополнительные условия стабильности для студенческих семей.