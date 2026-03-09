Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивой доставкой заказов

Аферисты придумали новую схему обмана: они звонят россиянам от имени службы доставки и сообщают о прибытии оплаченного заказа из магазина дорогой техники.
Злоумышленники называют реальные данные и адрес получателя, после чего просят продиктовать «код подтверждения» из смс. Все вопросы о стоимости или содержимом заказа мошенники игнорируют. Получив код, они получают доступ к аккаунтам или финансам жертвы, передает РИА Новости.
В последнее время мошенники начали рассылать электронные письма с досудебными претензиями. Подобные письма рассылаются якобы от имени различных организаций, юридических компаний или предполагаемых деловых партнеров.
Мошенники начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, которые аферистам присылают их работодатели.
Ранее россияне стали получать поддельные письма якобы от Роскомнадзора, в которых утверждается, будто с 26 февраля запрещено пользоваться VPN-сервисами на работе. При этом письма выглядят официально, даже содержат данные о якобы сертифицированной электронной подписи.