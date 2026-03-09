Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивой доставкой заказов

Злоумышленники называют реальные данные и адрес получателя, после чего просят продиктовать «код подтверждения» из смс. Все вопросы о стоимости или содержимом заказа мошенники игнорируют. Получив код, они получают доступ к аккаунтам или финансам жертвы, передает РИА Новости.