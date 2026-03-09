Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусов

Однако пока тёплые воздушные массы только подбираются, в регионе продолжает хозяйничать Сибирский циклон. В Волгограде буквально за несколько часов с полуночи 9 марта по утро температура упала с плюсовых отметок до −8,1℃. Холоднее всего сейчас в Руднянском районе. Здесь в 6:30 зафиксировано похолодание до −16,6℃, а также в Палласовке, где температура опустилась до −16℃. Теплее же всего в Нижнем Чире Суровикинского района. Здесь утром зафиксирована температура + 1,8℃.