«Не только Нью-Йорк». «Белавиа» сказала о сроках начала рейсов в США из Минска и тарифах на них

Генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал в интервью телеканалу ОНТ о возможности открытия рейсов в США и тарифах на них.
Чергинец сказал, что еще в 2019 году вместе с «Боингом» рассчитывали возможность полетов и считали тарифы.
«Смотрели, куда можно полететь, и это был не только Нью-Йорк», — сказал гендиректор «Белавиа».
По словам Игоря Чергинца, для начала полетов требуется соглашение о воздушном сообщении между правительствами Беларуси с США. Однако такой документ не подписан по состоянию на март 2026 года.
«Соглашение когда-то будет подписано. Вот тогда это создаст юридические возможности начать работу», — говорит руководитель национального авиаперевозчика.
