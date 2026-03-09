Ричмонд
«Не только Нью-Йорк». «Белавиа» сказала о сроках начала рейсов в США из Минска и тарифах на них

«Белавиа» раскрыла срок начала рейсов в США из Минска, сказав о тарифах на них.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал в интервью телеканалу ОНТ о возможности открытия рейсов в США и тарифах на них.

Чергинец сказал, что еще в 2019 году вместе с «Боингом» рассчитывали возможность полетов и считали тарифы.

«Смотрели, куда можно полететь, и это был не только Нью-Йорк», — сказал гендиректор «Белавиа».

По словам Игоря Чергинца, для начала полетов требуется соглашение о воздушном сообщении между правительствами Беларуси с США. Однако такой документ не подписан по состоянию на март 2026 года.

«Соглашение когда-то будет подписано. Вот тогда это создаст юридические возможности начать работу», — говорит руководитель национального авиаперевозчика.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, сколько кофе пьет в день, а еще сказал, что хотел бы переименовать кофе «Американо» в общепите страны.

А экскурсовод показал, как выглядит изнутри минская квартира Ли Харви Освальда, обвиненного в убийстве президента США Джона Кеннеди.

Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.

Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

Ранее мы писали, что минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров.

