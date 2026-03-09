Ричмонд
В начале недели в Башкирии пообещали морозы до −33 градусов

Прогноз погоды на ближайшие три дня передали в Башгидрометцентре.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, 9, 10 и 11 марта пообещали морозную погоду, которая в последствии перейдет в метели. Прогноз передали в Башгидрометцентре.

В понедельник, 9 марта, ожидают небольшой снег и порывистый ветер. Температура днем опустится до −21°.

Во вторник, 10 марта, будет усиление морозов — ночью пообещали −28,-33°, местами до −23°, днем −13,-18°, местами до −23°.

В середине недели, 11 марта, вместо морозов придут метели, снежный накат и заносы. Ветер будет порывистый. Температура воздуха ночью −16,-21°, днем 0,-5°.

