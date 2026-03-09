Мальчику отказались продавать цветы для мамы в Нижнем Новгороде

Трогательная история произошла в Нижнем Новгороде 8 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Ni Mash». Маленький житель города решил самостоятельно купить праздничный букет в цветочном магазине на проспекте Гагарина, однако столкнулся с неожиданным препятствием: сотрудники торговой точки отказались продавать товар, сославшись на слишком юный возраст покупателя.
Мальчик не отступил от своей цели и решил во что бы то ни стало купить цветы для мамы. Он вернулся домой, завязал ей глаза и привел в тот же магазин. Только в присутствии матери «юному джентльмену» удалось официально совершить покупку и получить желанные цветы в подарок.
Поступок мальчика из Нижнего Новгорода, Елисея, нашел отклик в сердцах многих мужчин. Его поддержали боец смешанных единоборств Джефф Монсон, а также пожарные Анатолий Долецкий и Олег Коваленко.