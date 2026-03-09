Любителей энергетиков ждут ограничения: Россия вводит новый ГОСТ на напитки

К тому же, новый ГОСТ устанавливает требования к массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. В новый стандарт также внесен перечень природных адаптогенов, допустимых в составе тонизирующих напитков. Среди них — родиола, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате.