Любителей энергетиков ждут ограничения: Россия вводит новый ГОСТ на напитки

С января 2027 года в России вводят новый ГОСТ на энергетики. Как выяснило РИА Новости из документа Росстандарта, цель стандарта — закрепить жесткие и однозначные требования к ингредиентам и свойствам напитков.
Новый ГОСТ устанавливает ограничение: суммарное количество тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке не может быть больше 50% от верхнего допустимого уровня потребления в сутки.
«ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует», — подчеркнула доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
К тому же, новый ГОСТ устанавливает требования к массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. В новый стандарт также внесен перечень природных адаптогенов, допустимых в составе тонизирующих напитков. Среди них — родиола, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате.
Напомним, что в 2027 году в России также вступит в силу новый ГОСТ на творог.