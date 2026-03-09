Учёный назвал витамины, которые вернут бодрость и снимут хандру после зимы

Короткий световой день запускает целую цепочку изменений в организме. Люди продолжают питаться так же, как и раньше, однако обмен веществ замедляется, а в продуктах становится меньше полезных микронутриентов. В результате ухудшается самочувствие и появляется склонность к набору веса.