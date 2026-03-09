Потепление до +9 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 9 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 9 марта будет облачной, но обойдется без существенных осадков. В донской столице установится сухая погода, тогда как по области ожидается гололедица на дорогах и мокрый снег. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу на 9 марта, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 10 марта характер погоды в Ростове-на-Дону сохранится: ветер ослабеет до 3 — 8 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по северной половине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 10 марта осадков не ожидается, ветер ослабеет и сменится на юго-западный.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в донской столице днем 9 марта составит +7 — +9 градусов. В ночь на 10 марта столбики термометров опустятся до 0 градусов.
По области температура воздуха будет распределяться неравномерно: днем от −2 до +3 градусов, местами до +9 градусов. В ночь на вторник ожидается от −4 до +1 градуса.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
