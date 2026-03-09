Потепление до +9 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 9 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 9 марта будет облачной, но обойдется без существенных осадков. В донской столице установится сухая погода, тогда как по области ожидается гололедица на дорогах и мокрый снег. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.