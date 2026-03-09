Эксперт Ухова: слово «краш» в ЕГЭ будут расценивать как грубое нарушение

По словам эксперта, хотя сленг выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и оценивать происходящее, его использование уместно только в неформальном общении. В речи молодежи заимствованные слова могут обрастать производными — «вкрашиться», «словить краш», называть объект обожания «крашихой» или «крашулей». Но это допустимо только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников. В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка, добавила Ухова.