Эксперт Ухова: слово «краш» в ЕГЭ будут расценивать как грубое нарушение

Профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского отметила, что сленг является лексикой ограниченной сферы употребления, далекой от норм литературного языка.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку недопустимо и будет квалифицировано как грубое речевое нарушение. Об этом сообщила ТАСС доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — сказала Ухова.

По словам эксперта, хотя сленг выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и оценивать происходящее, его использование уместно только в неформальном общении. В речи молодежи заимствованные слова могут обрастать производными — «вкрашиться», «словить краш», называть объект обожания «крашихой» или «крашулей». Но это допустимо только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников. В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка, добавила Ухова.

Она подчеркнула, что владение литературной нормой и умение переключаться между разными языковыми регистрами — важный показатель речевой культуры выпускника.