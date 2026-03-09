Герасимов: баскетбол в Екатеринбурге не уступает по популярности футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Баскетбол в Екатеринбурге является вторым по популярности видом спорта после хоккея и не уступает футболу, местный «Уралмаш» всегда пользуется большой поддержкой болельщиков на домашних матчах. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды, разыгрывающий защитник Тимофей Герасимов.
«Хочу отметить, что в Екатеринбурге очень любят баскетбол, и это видно на трибунах на домашних играх. Даже когда у нас было семь поражений подряд, болельщики не переставали в нас верить и приходили нас поддерживать, что сейчас привело нас к отрезку из хороших матчей. Думаю, что баскетбол в Екатеринбурге — второй вид спорта по популярности, первый все-таки хоккей, а футбол — третий. Очень хотелось бы побывать на матчах “Автомобилиста”, надеюсь, что в плей-офф [Континентальной хоккейной лиги] получится прийти на арену», — сказал игрок.
Герасимову 28 лет, за «Уралмаш» он выступает с сезона-2025/26. Также он является капитаном сборной России по баскетболу.
Екатеринбургская команда в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает 7-е место, имея 14 побед и 17 поражений после 31 проведенной игры.