Герасимов: баскетбол в Екатеринбурге не уступает по популярности футболу

«Хочу отметить, что в Екатеринбурге очень любят баскетбол, и это видно на трибунах на домашних играх. Даже когда у нас было семь поражений подряд, болельщики не переставали в нас верить и приходили нас поддерживать, что сейчас привело нас к отрезку из хороших матчей. Думаю, что баскетбол в Екатеринбурге — второй вид спорта по популярности, первый все-таки хоккей, а футбол — третий. Очень хотелось бы побывать на матчах “Автомобилиста”, надеюсь, что в плей-офф [Континентальной хоккейной лиги] получится прийти на арену», — сказал игрок.