Минздрав определил шесть цветов формы медиков по должностям

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начал действовать закон о целевом обучении медиков. Студенты медвузов и фармфакультетов обязаны отработать в организации, которая выдала им квоту. Мера направлена на решение кадрового дефицита в региональном здравоохранении.