Минздрав определил шесть цветов формы медиков по должностям

Минздрав России опубликовал рекомендации по цвету рабочей одежды для медицинских работников. Цветовая гамма будет соответствовать иерархии в медучреждении, согласно должности сотрудников.

Руководящий состав получит фиолетовую форму. Врачи будут носить тёмно-зелёную. Средний медперсонал — салатовую. Младший персонал — лавандовую. Администраторам выделили голубой цвет. Немедицинским сотрудникам и IT-специалистам — серый, пишет РИА «Новости».

Ведомство также продумало обувь для комфорта ног. Толщина подошвы для поликлинического персонала должна быть 2−3 см. Это снижает нагрузку на стопы. Подошва обязана быть рифлёной, прорезиненной и гибкой. Такая конструкция предотвращает скольжение.

Новые стандарты помогут унифицировать внешний вид сотрудников. Они повысят безопасность и удобство труда. Пациентам станет проще ориентироваться в больнице — будет сразу видно, кто за что отвечает.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начал действовать закон о целевом обучении медиков. Студенты медвузов и фармфакультетов обязаны отработать в организации, которая выдала им квоту. Мера направлена на решение кадрового дефицита в региональном здравоохранении.

