Ночью сбили дроны в четырех районах Ростовской области

В ночь на понедельник, 9 марта, системы ПВО при отражении воздушной атаки сбили дроны в четырех районах Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
— Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском, — уточнил Юрий Борисович.
Губернатор подчеркнул, что данные о пострадавших пока не поступали, но призвал жителей соблюдать осторожность из-за сохраняющейся беспилотной опасности.
Напомним, 28 февраля на трассе Васильевка — Бердянск около Черниговского округа беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве передвигались два волонтера из Ростова-на-Дону. В результате взрыва одна из женщин скончалась на месте, вторую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшей оказалась 65-летняя ростовчанка Ирина Шкитова.
