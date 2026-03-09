В селе Волочаевка 2 полицейские спасли бабушку и поздравили её с 8 Марта

Врачи выяснили, что у бабушки перелом шейки бедра. Ей сделали операцию, и состояние улучшилось. Когда полицейские узнали, что женщина встретит Международный женский день в больнице, они решили её навестить. Приехали, поздравили с наступающим праздником, пожелали скорейшего выздоровления, подарили красивые тюльпаны и принесли продуктовый набор.