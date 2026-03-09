Ричмонд
В селе Волочаевка 2 полицейские спасли бабушку и поздравили её с 8 Марта

Во время патрулирования посёлка Волочаевка 2 полицейские Виталий Зайчук и Иван Шуклин заметили на улице пожилую женщину. Она лежала на снегу и не могла подняться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

Оказалось, 85-летняя бабушка возвращалась из магазина, поскользнулась, упала и сильно повредила ногу — от боли она не могла встать. Инспекторы сразу пришли на помощь: бережно подняли женщину, усадили в служебную машину и как можно быстрее повезли в больницу.

Врачи выяснили, что у бабушки перелом шейки бедра. Ей сделали операцию, и состояние улучшилось. Когда полицейские узнали, что женщина встретит Международный женский день в больнице, они решили её навестить. Приехали, поздравили с наступающим праздником, пожелали скорейшего выздоровления, подарили красивые тюльпаны и принесли продуктовый набор.